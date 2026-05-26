В Азербайджане рассказали о программе поддержки жертв мин

Участники проекта для жертв мин начали получать доход от продаж продукции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта.

"Некоторые бенефициары, получившие поддержку в рамках проекта "Создание экономических возможностей для жертв мин - Фаза 3", уже начали получать доход от продажи произведенной ими продукции.

Проект, реализуемый при финансовой поддержке правительства Кореи, был направлен на социально-экономическую интеграцию жертв мин, расширение возможностей трудоустройства и развитие малого предпринимательства.

Все бенефициары проекта - лица, пострадавшие от взрывов мин. Проведенный мониторинг показал, что они успешно продолжают свою бизнес-деятельность, и некоторые участники уже получают финансовый доход от реализации продукции", - сказал председатель.

Он отметил, что 56 членов семей пострадавших от мин также считаются прямыми бенефициарами данного проекта:

"27 человек, продающих оборудование, закупленное для жертв мин, также являются лицами, воспользовавшимися этим проектом.

Все бенефициары - гражданские лица, пострадавшие от взрывов мин. Среди прямых бенефициаров проекта - трое членов семей погибших, четверо пострадавших в результате взрывов во время операций по разминированию и один сотрудник полиции. Их возраст - от 20 до 64 лет", - добавил он.