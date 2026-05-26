Армянская оппозиция снова в эпицентре скандала

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянская оппозиция - это что-то с чем-то. Что ни день - то шедевр.

На минувшей неделе российский миллиардер Самвел Карапетян пообещал своим избирателям принять после победы на выборах закон, запрещающий азербайджанцам покупать землю и прочую недвижимость в Армении. Эта мысль так понравилась ему, что он решил развить ее пошире, и с утра понедельника все армянские СМИ дружно смаковали подробности, представленные Карапетяном и его адвокатом Вардаваряном.

Закон, который Карапетян обещает принять в течение недели после своего гипотетического избрания премьер-министром, он назвал "законом о предотвращении Сафарова". При том, что сама идея является нацистской по своей сути и направлена на углубление и без того катастрофической азербайджанофобии в армянском обществе, его назвали "законом о предотвращении ненависти". Карапетян и его подельники утверждают, что армянское общество страшно встревожено "планами" нынешнего правительства вернуть азербайджанцев в Армению. Согласно нарисованному образу, у азербайджанцев клыки и когти, и он, Карапетян, обещает не позволить этим "зверям" приближаться к армянам и Армении. Он так же заверяет, что если его выберут, он приложит все свои финансовые возможности и связи в других странах для того, чтобы устроить Баку побиение камнями.

Команда Карапетяна, в которой масса свадебных генералов, не способна осуществить то, что он обещал армянам в начале года. В начале года он обещал им экономический расцвет и социальное благоденствие. Но это не прибавило ему популярности, поэтому он прибег к уже не раз успешно опробованному армянскими политиками до него (за исключением Пашиняна) способу - подпитке пещерной ненависти. Проводимая им пропаганда, по расчетам карапетяновской банды, должна включить в мозгах армян нужные реле, которые запустят режим щенячьего восторга при взгляде на его фотографию.

Одним словом, Карапетян выбрал себе роль спасителя армян от азербайджанцев, и хочет въехать за этот счет в парламент и в кресло премьера. И даже больше - он обещает армянам уничтожить авторитет Азербайджана на мировой арене, загнать Баку в самый темный угол.

Вспомнился диалог из одного очень хорошего американского фильма. Мальчика с деформацией лица регулярно травит его богатый одноклассник, и родителей последнего вызывает директор. На встрече отец хама пытается запугать директора словами "у нас много сторонников в родительском комитете", на что тот отвечает: "У меня больше".

Так вот, когда Карапетян или какой-то другой отморозок угрожает Азербайджану якобы имеющимися у него, Самвела, связями в мире, он должен знать, что у Баку их гораздо больше. И наработаны они не покупкой лоббистов, а реальными интересами. Карапетян рассчитывает платить политикам и компаниям за то, чтобы они от своих интересов отказывались? Или он думает, что ему удастся купить возвращение правозащитной травли на Баку в международных организациях? Эта травля никогда не прекращалась. Странно, что Самвел не заметил ее безуспешности. Не спорим, денег у этого типа много, но те, кого он обещает покупать, сами могут скупить всю Армению, если у них появится к ней интерес.

В любом случае, вместо того, чтобы обещать армянам то, что он не сможет исполнить, Карапетяну полезнее было бы вспомнить о судьбе своего "коллеги" Рубена Варданяна. Тот в свое время тоже сыпал угрозы в адрес Баку. И чем закончил?

Кстати, о Варданяне. Преступник накануне отмечал свой день рождения. За решеткой. Он привык отмечать именины в окружении олигархов, бомонда и с дорогими подарками, где-нибудь на экзотических островах и в люксовых отелях. После крушения сепаратистских надежд он уже в третий раз отметил день рождения в местах не столь отдаленных. Но в этом году у него появилась "надежда". Ему ее обещают крикуны, дерущиеся в Ереване за голоса. К этой какофонии присоединился накануне голос Гагика Царукяна. Этот мошенник, поздравив Варданяна, пообещал "спасти из плена", став премьер-министром. Недолго осталось тому томиться "в темнице сырой". Гагик, видимо, тоже рассчитывает на свои миллионы и подельников в других странах.

Вспомнилось: тот же Царукян как-то попытался обойти Сержа Саргсяна, размечтался об оппозиции и власти, рассчитывая на свои капиталы, а карабахский преступник показал ему и власть, и все прочее. Распространяя клевету на действующую власть, Гагик забыл, что сделал тогда с ним Саргсян, как растоптал и превратил в послушного щенка, виляющего хвостиком при виде хозяина. И этот доморощенный политик обещает Варданяну добиться его освобождения?

И Карапетян, и Царукян, и Кочарян, и прочие стараются избегать думать и говорить о той неотвратимой реальности, которая будет их ждать в случае прихода к власти. Армения все годы конфликта была никем и ничем. Она перестала быть привидением только после военного поражения и особенно после августа прошлого года. Не нужно иметь повышенный айкью, чтобы понять причину такого положения. Карапетяну, Царукяну, Кочаряну и прочим ребятам придется иметь дело с Баку, хотят они того или нет. Если они не хотят, чтобы их страна снова оказалась в... ну, в этом самом, им нужны будут хорошие отношения с Азербайджаном. Если Карапетян начнет оплачивать антиазербайджанские кампании, ни о какой мирной повестке речи уже не будет - миллиардер своими выкрутасами снова перекроет Армении кислород. Закроются дороги и все прочие возможности, которые открылись для страны в последние девять месяцев. Или Самвел ожидает, что Баку будет говорить о мире в новой ситуации? Исключено. Никакие связи и деньги Самвела или Гагика не помогут. Разрушив то, что с таким трудом, преодолевая непонимание своего общества и сопротивление оппозиции, ломая преступные стереотипы и теряя собственный имидж, сделал Никол Пашинян, реваншисты поставят крест на Армении. Границы не откроются. Сейчас переговоры с Анкарой идут потому, что Ереван и Баку нормализуют отношения. Зависимость прямая, и глупо делать вид, что ее нет. Заглохнут все транзитные надежды, европейские и американские инвесторы снова уйдут в режим ожидания.

Одним словом, Армении не выжить в новом миропорядке без добрососедства. Никакие покровители, ни прежние, ни новые, не спасут ее от этих реалий. Единственный гарант выживания армянской государственности - это Азербайджан. Но эти гарантии не бессрочные и не безоговорочные.