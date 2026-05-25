Стали известны требования Салаха по зарплате в "Фенербахче"
Стали известны финансовые условия, которые Мохамед Салах запросил у "Фенербахче".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, журналист Сенад Ок в эфире YouTube-канала Sporx рассказал о переговорах стамбульского клуба с египетским футболистом.
По его словам, представитель "Фенербахче" Эртан Торуногуллары уже провел встречу с Салахом.
Отмечается, что у 33-летнего нападающего также есть предложение из Саудовской Аравии, однако приоритетом футболиста называется переход в Турцию.
По информации источника, Салах хочет получать в "Фенербахче" 20 миллионов евро в год. Это составляет около 40 миллионов манатов.
