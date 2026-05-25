В связи с Гурбан байрамы и Днем независимости все автовокзалы и автостанции Азербайджана будут работать в усиленном режиме с 26 по 31 мая для обеспечения населения качественными и бесперебойными транспортными услугами.

Как сообщает Day.Az, Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) дало соответствующие поручения всем автовокзалам и автостанциям обеспечить бесперебойное и безопасное движение по междугородним и межрайонным маршрутам, законную продажу билетов по установленным тарифам, предотвращение возможного скопления пассажиров, а также строгое соблюдение графиков движения автобусов.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе в предпраздничные и выходные дни будет усилен контроль за интервалами движения автобусов в зависимости от пассажиропотока, а также за соблюдением водителями правил безопасности.

Для предотвращения скопления пассажиров на маршруты будет выведено необходимое количество дополнительных автобусов.

Билеты можно приобрести онлайн через портал biletim.az, а также в кассах автовокзалов.

В настоящее время через портал доступны билеты по 94 направлениям в 58 населенных пунктов. К системе подключены 409 транспортных средств, выполняющих 361 рейс. Портал позволяет экономить время, повышает удобство для пассажиров и способствует развитию безналичных платежей.

Гражданам рекомендуется приобретать билеты онлайн через портал "biletim.az" для более комфортной и безопасной поездки.