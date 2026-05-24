Мбаппе второй год подряд стал лучшим бомбардиром Ла Лиги
Французский форвард "Реала" Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2025/2026.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, нападающий отличился в матче 38-го тура против "Атлетика", в котором мадридский клуб победил со счетом 4:2.
По итогам сезона Мбаппе забил 25 голов в 31 матче. Вторым в гонке бомбардиров стал форвард "Мальорки" Ведат Мурики - 23 мяча.
Мбаппе завоевал этот титул второй год подряд. До него подобного результата добивался Лионель Месси, который пять сезонов подряд становился лучшим бомбардиром Ла Лиги, начиная с сезона-2016/2017.
