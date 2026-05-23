Азербайджанская каратистка стала чемпионом Европы

Азербайджанская каратистка Мадина Садыгова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы, проходящем во Франкфурте (Германия). Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, спортсменка, выступающая в весовой категории 55 кг, оказалась сильнее всех своих соперниц.
Тем самым Садыгова вошла в историю как первая каратистка-азербайджанка, ставшая чемпионкой Европы среди взрослых.
Ранее мы сообщали, что азербайджанская каратистка Ирина Зарецка взяла "бронзу" на чемпионате Европы среди взрослых.
