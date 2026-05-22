Бельгия купила норвежские крылатые ракеты на сотни миллионов

Бельгия закупила у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35 и беспилотников на сумму почти €700 млн. Об этом сообщило бельгийское издание Het Laatste Nieuws, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о крылатых ракетах AGM-184 JSM, которые разрабатывает норвежская компания Kongsberg совместно с американской компанией Raytheon. Они могут запускаться с воздуха и способны уничтожать цели на земле или в море на расстоянии до 350 км.

Истребители F35 могут нести две такие ракеты, не снижая при этом скрытности, которая делает американские истребители практически невидимыми для радаров. Поскольку речь идет о стратегически важном оружии, минобороны страны не хочет ни называть точное количество заказанных ракет, ни сообщать цену за единицу.

Согласно сообщениям американских СМИ, американские военные заплатили бы около $3,2 млн за каждую ракету.

Позже крылатые ракеты могут быть использованы и на беспилотниках SkyGuardian. Для их оснащения армия также заказала 16 ракет Brimstone и 120 ракет Hellfire за €10 млн и €30 млн соответственно.