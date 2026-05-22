Жилищная политика должна быть частью городского планирования

Жилищная политика должна быть частью более широкой системы городского планирования и устойчивого развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала директор Регионального офиса UN-Habitat по Азии и Тихоокеанскому региону Ишигаки Кадзуко в ходе панельной дискуссии в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По ее словам, эффективная реализация жилищной политики невозможна без укрепления потенциала на местном уровне, включая органы местного самоуправления и городские сообщества.

"Хорошие политические решения невозможно воплотить в практические действия без поддержки и развития потенциала на локальном уровне", - отметила она.

Ишигаки подчеркнула важность интегрированного и ориентированного на человека подхода к развитию городов. По ее словам, жилищная политика должна быть тесно связана с градостроительным дизайном, ландшафтным планированием и обеспечением базовых услуг.

Представитель UN-Habitat также отметила высокий интерес стран Азиатско-Тихоокеанского региона к обмену опытом в сфере устойчивого городского развития. Она сообщила, что учрежденная в 2010 году премия Asia Townscape Award стала важной площадкой для демонстрации успешных практик и взаимного обучения между городами и экспертами.

По словам Ишигаки, современные проекты в регионе демонстрируют инновационный подход к вопросам экологической устойчивости, сохранения культурного наследия и вовлечения местных сообществ в процессы планирования и реализации проектов.

Она подчеркнула, что такие инициативы способствуют достижению Цели устойчивого развития №11, направленной на формирование устойчивых, инклюзивных и безопасных городов.

Ишигаки добавила, что Всемирный форум городов создает уникальную платформу для обсуждения интегрированных подходов, объединяющих вопросы жилья, городского ландшафта, энергетики и участия местных сообществ в развитии городов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, "зеленой" урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты", объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.