Роль женщин в микрофинансировании является решающей в восстановлении постконфликтных обществ.

Как сообщает Trend, об этом заявил сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин в своем выступлении на мероприятии на тему "Развитие жилищной политики через многосторонность: от глобальных обязательств к локальному воздействию" в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, роль международных финансовых институтов, включая Всемирный банк и учреждения ООН, не ограничивается лишь предоставлением финансовых средств, но также основывается на обширном опыте и сравнительном анализе, полученных в результате реализации проектов в различных странах.

И. Серагельдин отметил, что эти институты на протяжении многих лет, финансируя проекты в разных странах, определили, какие подходы являются более эффективными, и эти знания передаются местным управленческим структурам. В частности, опыт, накопленный в сфере микрофинансирования, дал важные результаты в развивающихся странах, включая Бангладеш и страны Латинской Америки. В этих рамках расширение доступа женщин к финансовой системе имело особое значение.

"Во многих случаях основными бенефициарами кредитов были женщины. Например, в Бангладеш около девяноста четырех процентов пользователей программ микрофинансирования составляют женщины. Это демонстрирует решающую роль женщин в восстановлении социального капитала и переустройстве общин", - подчеркнул он.

И. Серагельдин добавил, что в постконфликтные периоды восстановление сообществ и установление социальных связей осуществляется в основном по инициативе женщин. По его словам, международные организации, наряду с поддержкой укрепления местных сообществ, должны проявлять особый подход в этом процессе.

"Основная цель - дать местным сообществам возможность самим распоряжаться своими достижениями и чувствовать себя сильными. Это очень важный принцип в процессе развития", - сказал он.

И. Серагельдин подчеркнул, что необходимы дополнительные усилия по формированию более устойчивых финансовых институтов в развивающихся странах.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

Программа форума посвящена таким темам, как жилищная политика, восстановление городов после кризисов, механизмы финансирования, урбанизация, участие молодежи в развитии городов, устойчивый туризм и роль гражданского общества.

В рамках пятого дня проходят диалоги, круглые столы и специальные сессии на следующие темы: "Жилье в центре восстановления и реконструкции после кризисов", "Новое соглашение по жилищному финансированию", "Академия", "Дети и молодежь", "Инклюзивная городская жизнестойкость, "Голубая" экономика и устойчивый туризм в малых островных развивающихся государствах", "Африканский компакт по доступному жилью - специальная сессия для инвесторов", "Профессионалы", "Гражданское общество" и заключительная сессия.

На сессиях обсуждаются вопросы расширения доступа к жилью, восстановления городов после кризисов и конфликтов, применения инструментов устойчивого финансирования, вовлечения молодежи в процессы принятия решений, а также повышения жизнестойкости городов в условиях изменения климата.

Четвертый день WUF13 запомнился обширной программой мероприятий, посвященных урбанизации, изменению климата, инклюзивному городскому развитию, жилищной политике и устойчивому управлению. В этот день состоялись сессии на темы: "Трансформация неформальных поселений и трущоб", "Связь климата и жилья", "Голоса городов: Форум городов SPECA", "Жилищный опыт Азербайджана", "Города как игровая площадка", "Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация", "Чистый воздух", "Лица с инвалидностью", "Парламентарии", "Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики" и "Развитие городского климатического наследия".

Одним из важных событий 4-го дня в рамках Форума городов SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) стало официальное присоединение города Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума климатически жизнестойких умных городов SPECA". Этот шаг был оценен как значимое событие для расширения сотрудничества в области климатически устойчивого и инновационного городского развития в регионе SPECA.

Третий день форума запомнился дискуссиями о глобальном жилищном кризисе, формировании безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственном интеллекте и городском управлении, "зеленой" урбанизации, социальном равенстве и устойчивом транспорте. В этот день был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.

В первые два дня форума состоялись министерская встреча, посвященная "Новой программе развития городов", Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии, а также дискуссии высокого уровня по вопросам городского благополучия и глобального жилищного кризиса. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона города Мехико, что было расценено как важный шаг для расширения сотрудничества с Латиноамериканским регионом и подготовки к следующим форумам.

WUF13, на который зарегистрировалось более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, посвященный теме "Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и общины", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.