Стала известна стоимость билетов на поезд по всем классам на маршруте Баку-Тбилиси - ФОТО Стала известна стоимость проезда по всем классам на маршруте Баку-Тбилиси-Баку. Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД). Пассажирам будут доступны три класса обслуживания: комфорт, комфорт+ и люкс.
Так, цены на билеты по классу комфорт на маршруте Баку-Тбилиси будут стоить 81 манат, по классу комфорт+ - 117 манатов, а по классу люкс - 180 манатов.
Отметим, что по данному маршруту будут курсировать современные поезда АЖД, состоящие из вагонов спального типа.
