WUF13 усиливает позиции Азербайджана в сфере устойчивого развития

Проходящая в Баку 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) является одним из крупнейших международных мероприятий, принимаемых Азербайджаном за последние годы.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, Всемирный форум городов проводится Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и считается одной из самых авторитетных платформ в мире по вопросам урбанизации.

"В форуме принимают участие представители правительств различных стран, международные организации, архитекторы, инвесторы и эксперты. Главная цель мероприятия заключается в обсуждении вопросов, связанных со стремительной урбанизацией, устойчивым развитием городов, жилищной проблемой, климатическими изменениями и современным городским управлением", - сказал он.

А. Гараев отметил, что проведение WUF13 в Баку имеет для Азербайджана более широкое значение в контексте международного имиджа страны, ее градостроительной политики, инвестиционных возможностей, а также проектов реконструкции, реализуемых в постконфликтный период. В последние годы Азербайджан, принявший у себя такие мероприятия, как "Формула 1", COP29, международные спортивные соревнования и другие глобальные мероприятия, стремится позиционировать себя как один из региональных центров дипломатии и проведения крупных международных мероприятий. WUF13 рассматривается как продолжение этой стратегии.

Политолог подчеркнул, что в ходе WUF13 проекты реконструкции, реализуемые Азербайджаном в постконфликтный период, также выдвигаются на первый план в качестве одной из главных тем презентаций. В частности, международной аудитории представляются проекты "умный город" и "умное село", реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре. Село Агалы, новые городские планы Физули и Зангилана, проекты "зеленой" энергетики и современной инфраструктуры - все они реализуются в соответствии с концепцией устойчивого градостроительства.

А. Гараев отметил, что подобные международные форумы считаются значимыми и с инвестиционной точки зрения.

"В рамках WUF13 международные компании, работающие в сфере строительства, архитектуры, инженерии, городских технологий и инфраструктуры, получают возможность поближе ознакомиться с азербайджанским рынком. Эксперты считают, что форум может открыть путь к новым партнерствам, особенно в области "зеленого города", "умных" транспортных систем и цифрового управления. В долгосрочной перспективе это может оказать положительное влияние на городскую инфраструктуру и строительный сектор", - сказал он.

Политолог отметил, что также наблюдается влияние форума на сектор туризма и услуг. "Приезд тысяч иностранных гостей повышает экономическую активность в этих сферах. Кадры, которыми зарубежные участники делятся в социальных сетях в связи с форумом, оказывают дополнительную поддержку туристическому продвижению страны. Всемирный форум городов является важной платформой с точки зрения повышения международного авторитета Азербайджана, расширения инвестиционных возможностей и установления нового сотрудничества в сфере градостроительства", - сказал он.