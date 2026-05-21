В Баку ожидаются дожди

22 мая в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в ночь с 21 на 22 мая осадки временами усилятся, к вечеру ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-17° тепла, днем - 20-24° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана также ожидаются периодические осадки. Местами они будут интенсивными и кратковременно усилятся, возможны грозы, град, а в высокогорных районах - снег. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17° тепла, днем - 19-24° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 12-17°, местами до 20-22° тепла.

