Обнародованы результаты вступительного экзамена в магистратуру

Объявлены результаты вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений, состоявшегося 17 мая 2026 года, по закрытым и кодируемым заданиям открытого типа (95 заданий).

Об этом сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Отмечается, что ознакомиться с результатами экзамена можно по соответствующей ссылке. Кроме того, бакалавры могут узнать результаты, отправив "номер работы" на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).

Отметим, что итоговый экзаменационный балл будет представлен в течение шести недель - после проверки эссе по иностранным языкам. Напомним, что участники могут набрать максимум 95 баллов по закрытым и кодируемым заданиям, а также 5 баллов за эссе.

Подать апелляцию по результатам экзамена можно будет после объявления итогового балла.