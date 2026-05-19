Азербайджано-белорусские отношения носят характер стратегического партнерства

Азербайджано-белорусские отношения последовательно расширяются по всем направлениям на основе искренней дружбы, конструктивного диалога, взаимного доверия и поддержки, и уже носят характер стратегического партнерства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в совместном заявлении для прессы с находящимся с визитом в Азербайджане председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорем Сергеенко.

Спикер отметила, что премьер-министры и министры, ответственные за отдельные сферы, находятся в постоянном контакте и ведут регулярную работу по своевременному исполнению поручений глав государств:

"Реализуются важные проекты в экономической, торговой, промышленной, инвестиционной, сельскохозяйственной и других сферах. Здесь следует особо отметить эффективную деятельность Межправительственной комиссии. Участие белорусских компаний в реконструкции наших освобожденных от оккупации земель также вызывает удовлетворение. Тесное сотрудничество, налаженное в сферах образования и культуры, а также между нашими регионами, позволяет еще больше углубить связи между нашими народами, особенно среди молодежи", - сказала она.