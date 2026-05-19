https://news.day.az/society/1835667.html На следующей неделе будут 5 нерабочих дней подряд В Азербайджане на следующей неделе будут длительные выходные. Как сообщает Day.Az, в связи с празднованием двух праздников подряд граждан страны ожидают 5 нерабочих дней. Так, 27 и 28 мая будут отмечаться как Гурбан байрамы, а 28 мая - как День независимости.
На следующей неделе будут 5 нерабочих дней подряд
В Азербайджане на следующей неделе будут длительные выходные.
Как сообщает Day.Az, в связи с празднованием двух праздников подряд граждан страны ожидают 5 нерабочих дней.
Так, 27 и 28 мая будут отмечаться как Гурбан байрамы, а 28 мая - как День независимости. В связи с совпадением праздничных дней, согласно Трудовому кодексу, 29 мая также будет объявлен нерабочим днем.
Таким образом, помимо 27, 28 и 29 мая, выходными станут также 30 и 31 мая, приходящиеся на субботу и воскресенье.
Следующий рабочий день после выходных придется на 1 июня.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре