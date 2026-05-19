На следующей неделе будут 5 нерабочих дней подряд

В Азербайджане на следующей неделе будут длительные выходные.

Как сообщает Day.Az, в связи с празднованием двух праздников подряд граждан страны ожидают 5 нерабочих дней.

Так, 27 и 28 мая будут отмечаться как Гурбан байрамы, а 28 мая - как День независимости. В связи с совпадением праздничных дней, согласно Трудовому кодексу, 29 мая также будет объявлен нерабочим днем.

Таким образом, помимо 27, 28 и 29 мая, выходными станут также 30 и 31 мая, приходящиеся на субботу и воскресенье.

Следующий рабочий день после выходных придется на 1 июня.