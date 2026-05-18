Баку является примером в сфере городского управления

Баку с его уникальной моделью городского управления является примером для многих стран.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в рамках WUF13 главный специалист по градостроительству города Абуджа (Нигерия) Ахмаду Бело.

По его словам, WUF13 является важной платформой с точки зрения укрепления международного сотрудничества в сфере городского управления.

Он отметил, что форум в Баку собрал вместе специалистов по городскому управлению из разных стран мира.

"Баку привлекает внимание своей богатой культурой, сохранением гармонии современности и исторического наследия. Многие люди хотят изучить опыт Баку в сфере городского управления", - подчеркнул А. Бело.

По его словам, в рамках форума прошли встречи с представителями различных стран и организаций, обсуждались возможности сотрудничества.

"Мы обмениваемся опытом по программам, реализуемым в области охраны природы, развития городов и снижения выбросов углерода, особенно в Африке", - добавил А. Бело.

Он отметил, что опыт, полученный в рамках WUF13, планируется применить в будущем и в Нигерии.

"Обсуждаемые здесь вопросы совпадают с Целями устойчивого развития ООН. Каждая страна хочет достичь этих целей", - сказал А. Бело.