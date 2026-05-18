Уд, ней, канон, танбур и Роттердамский хор - многоголосие в Баку

В Международном центре мугама состоялся азербайджано-турецкий концерт дружбы, гостями которого стали представители посольств и депутаты парламента, сообщает Day.Az.

Объединившись на одной сцене, мастера искусств исполнили произведения из богатого наследия музыкальной культуры Азербайджана и Анатолии. Совместный концерт в очередной раз подчеркнул неразрывное духовное родство и общность культуры двух народов.

Украшением вечера стало выступление Роттердамского хора классической турецкой музыки под руководством дирижёра Бурака Саваша. Коллектив Бурака Саваша, отметивший в прошлом году свое 25-летие, является одним из самых известных и авторитетных музыкальных хоровых коллективов. Он бережно хранит и популяризирует традиции османско-турецкой классической музыки, знакомя европейскую публику с произведениями знаменитых османских композиторов. На концертах хора традиционно звучат такие аутентичные инструменты, как уд, ней, канон и танбур.

В мероприятии приняли участие Хейдар Бука (ударные инструменты), Атилла Текташ и Миргусейн Асадуллаев (тар), Эльнур Микаилов (кяманча), Сидги Саваш (уд), Йельда Демир (гавал), заслуженная артистка Чинара Муталлибова (канон), Сабина Мамедова (фортепиано), Рафаэль Аскеров (балабан) и Равана Гурбанова (вокал).

Виртуозное исполнение музыкантов и завораживающее многоголосие хора с первых минут покорили зал, и зрители отмечали каждый номер продолжительными овациями. Музыка буквально заполнила всё пространство, стерев дистанцию между сценой и публикой.

Этот вечер задумывался для укрепления культурного сотрудничества двух дружественных государств, и главное устремление организаторов - сохранить музыкальные сокровища Азербайджана и Турции для последующих поколений.

