В Москве вспыхнул крупный пожар - ВИДЕО
На востоке Москвы вспыхнул крупный пожар рядом с Северо-Восточной хордой.
Под мостом на Амурской улице загорелся строительный мусор, об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Day.Az.
Из-за возгорания над районом поднялся густой черный дым, который виден издалека. Автомобилисты сообщили о почти нулевой видимости на дороге. Движение по Московскому скоростному диаметру временно перекрывали.
Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. На место оперативно прибыли экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
