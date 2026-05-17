WUF13 - это стратегическое пространство для совместного построения городского будущего человечества

3-я сессия Всемирного городского форума (WUF13) является стратегическим пространство для совместного построения городского будущего человечества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала мэр Мехико Клара Бругада в своем выступлении на совместном открытии ассамблей в рамках WUF13 в Баку.

"Наше послание заключается в том, что мы создаем движение, с помощью которого мы действуем с учетом местных особенностей, решаем проблемы, требующие прагматической срочности для крупных городов, а также изучаем и разрабатываем механизм влияния на глобальную экономику. Проблема социального неравенства - одна из самых насущных проблем в мире сегодня. Нам необходимы абсолютные и революционные изменения в этом отношении".

Она подчеркнула, что климатический кризис неотделим от проблемы жилья и растущего финансирования международной экономики:

"Мы не можем отделить территориальные проблемы от социального неравенства. Потому что именно это бездонное неравенство порождает бедность и социальную изоляцию".

Мэр также выразила благодарность правительству Азербайджана за организацию форума на высоком уровне.