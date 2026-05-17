WUF13 очень важен, потому что мир сейчас переживает решающий момент

Нынешний Всемирный городской форум очень важен, потому что мир сейчас переживает решающий момент, обусловленный необходимостью социальных ответов, социальных решений, политических ответов на ситуацию войны и неравенства

Как передает Day.Az, об этом сказал в воскресенье Trend Министр жилищного строительства Мехико Инти Муньос Сантини на поля Всемирного форума городов WUF13 в Баку.

"Нынешний Всемирный городской форум очень важен, потому что мир сейчас переживает решающий момент, обусловленный необходимостью социальных ответов, социальных решений, политических ответов на ситуацию войны и неравенства. И города, правительства городов, которые собрались здесь, тоже должны проделать большую работу, потому что именно города являются самым важным пространством, где живет человечество, где человечество встречается, где человечество мыслит коллективно",- сказал он.

Муньос Сантини отметил, что города могут создавать новые парадигмы, основанные на равенстве, правах и голосе народа.

"Именно такой способ управления мы каждый день строим в Мехико. Мы считаем, что сейчас настал момент задуматься о необходимости демократических и более сильных законов. Мы глубоко убеждены, что демократия, свободы и права - это лучший путь к построению лучшего мира",- сказал он.