Жилищный вопрос является ключевой темой устойчивого развития - Анар Гулиев
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев в ходе форума в Баку.
"Жилье - это не только социальный вопрос. Это экономический вопрос, климатический вопрос, вопрос развития и, в конечном итоге, вопрос человеческого достоинства", - отметил он.
Анар Гулиев подчеркнул, что жилье напрямую влияет на доступ к образованию, здравоохранению и возможностям трудоустройства.
По его словам, в условиях роста городского населения, климатических рисков и нехватки доступного жилья необходимы комплексные решения, объединяющие вопросы инфраструктуры, транспорта, экологии и социальной сплоченности.
