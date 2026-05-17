Жилищный вопрос является ключевой темой устойчивого развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев в ходе форума в Баку.

"Жилье - это не только социальный вопрос. Это экономический вопрос, климатический вопрос, вопрос развития и, в конечном итоге, вопрос человеческого достоинства", - отметил он.

Анар Гулиев подчеркнул, что жилье напрямую влияет на доступ к образованию, здравоохранению и возможностям трудоустройства.

По его словам, в условиях роста городского населения, климатических рисков и нехватки доступного жилья необходимы комплексные решения, объединяющие вопросы инфраструктуры, транспорта, экологии и социальной сплоченности.