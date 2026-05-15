В Азербайджане внедрят новшества в расчете пенсий

Порядок расчета надбавок к трудовой пенсии за стаж службы будет усовершенствован.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в Генеральном коллективном соглашении на 2026-2028 годы между Кабинетом Министров Азербайджана, Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

Отмечается, что стороны считают необходимым проведение соответствующей работы по подготовке предложений, направленных на совершенствование механизма расчета надбавок к трудовой пенсии за стаж службы в целях обеспечения прав граждан в сфере социальной защиты.

Кроме того, стороны договорились продолжить работу по проведению необходимых реформ и совершенствованию законодательства для обеспечения финансовой устойчивости страхово-пенсионной системы на основе долгосрочных прогнозов, а также ее стабильного и динамичного развития.

В числе приоритетных задач также обозначено расширение применения инновационных решений для повышения качества и прозрачности услуг, оказываемых гражданам в сфере пенсионного обеспечения.