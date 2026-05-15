В Азербайджане могут ввести почасовую оплату труда

В Азербайджане могут ввести минимальную почасовую оплату труда

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в Азербайджане планируется утвердить изменения в законодательство, предусматривающие введение минимальной почасовой оплаты труда.

Согласно документу, стороны обязуются продолжить работу по поэтапному повышению минимальной заработной платы, а также приложить усилия для приведения соотношения минимальной и средней заработной платы по стране в соответствие с требованиями Европейской социальной хартии.

Кроме того, предусмотрено принятие законодательных изменений, связанных с внедрением минимальной почасовой оплаты труда.