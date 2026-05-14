Турция продолжит стимулировать развитие Среднего коридора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по итогам переговоров.

"Значение Среднего коридора, проходящего через Каспий и являющегося современным аналогом Шелкового пути, растет с каждым днем. Мы совместно с Казахстаном и другими партнерами продолжим стимулировать развитие этого коридора для продвижения грузоперевозок. На пространстве от Средиземного моря до Центральной Азии мы намерены вывести наши связи на новый уровень под лозунгом единства в языке, мыслях и делах. Мы считаем нашей общей ответственностью передачу будущим поколениям культурных ценностей тюркского мира, идей великих личностей, их трудов и духовного наследия", - сказал Эрдоган.

Он сообщил, что в ходе сегодняшних переговоров были всесторонне обсуждены вопросы сотрудничества в различных отраслях экономики.

Президент Турции также отметил, что работа по укреплению взаимодействия между деловыми кругами двух стран будет продолжена.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.