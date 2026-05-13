Мауро Икарди отказался от нового контракта с "Галатасараем"

Турецкие СМИ утверждают, что аргентинский форвард решил покинуть стамбульский клуб после предложения снизить зарплату.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, руководство "Галатасарая" планировало предложить Мауро Икарди новый контракт на существенно ухудшенных финансовых условиях. Аргентинец, зарабатывающий около 10 млн евро (20 млн манатов) в год, не принял идею сокращения оклада почти вдвое.

По данным источника, в клубе учитывают возраст 33-летнего нападающего и спад в его игре в последние месяцы. Именно поэтому "Галатасарай" решил пересмотреть финансовые условия возможного продления соглашения.

Турецкая пресса утверждает, что реакция Икарди на предложение оказалась крайне негативной, а сам форвард уже принял решение уйти из клуба. После этого стамбульцы активизировали работу над трансфером двух новых нападающих.

Напомним, что Икарди выступает за "Галатасарай" с 2022 года и помог команде выиграть несколько титулов в чемпионате Турции.