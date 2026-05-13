По некоторым ж/д направлениям назначены дополнительные рейсы

По железнодорожным маршрутам Баку-Габала-Баку и Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные рейсы.

Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"В целях удовлетворения пассажирского спроса в дни Гурбан байрамы АЖД назначает дополнительные рейсы поездов по маршрутам Баку-Габала-Баку и Баку-Агстафа-Баку", - заявили в компании.

Согласно информации, билеты на указанные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY или через мобильное приложение "ADY Mobile".