USACC и CRDF Global проведут в Азербайджане конференцию по управлению финансовыми рисками

Американо-Азербайджанская торговая палата (USACC) и Американский фонд гражданских исследований и развития (CRDF Global) совместно с Офисом по вопросам сотрудничества в сфере противодействия угрозам Госдепартамента США и экспертами компании PwC организуют в Азербайджане однодневную конференцию, посвященную вопросам соблюдения санкционных режимов и управления финансовыми рисками.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на USACC.

Мероприятие, которое состоится 14 мая, ориентировано на представителей финансовых учреждений и регулирующих органов Азербайджана. Его цель - углубить понимание финансовых, репутационных и юрисдикционных рисков, связанных с операциями с участием санкционных субъектов, а также укрепить знания о международных санкционных режимах и современных угрозах, связанных с незаконной торговлей и финансированием распространения оружия.

В рамках программы особое внимание будет уделено вопросам обхода санкций, методам диверсификации поставок товаров двойного назначения, а также использованию международных логистических и финансовых цепочек в противоправных целях.

Отдельный акцент будет сделан на необходимости развития прозрачных и соответствующих требованиям торговых маршрутов, включая такие инициативы, как Маршрут Трампа для международного мира и процветания (Trump Route for International Peace and Prosperity - TRIPP), рассматриваемый в контексте укрепления устойчивости глобальной торговой системы.

Участники конференции примут участие в экспертных сессиях, разборе практических кейсов и тренингах, направленных на улучшение межведомственной координации и повышение стандартов комплаенса. Программа также охватит углублённые процедуры due diligence, KYC и KYCC, а также использование инструментов открытых источников (OSINT) для выявления рисков обхода санкций.

Организаторы отмечают, что сочетание политических дискуссий и практического обучения позволит укрепить институциональный потенциал, повысить уровень региональной устойчивости и содействовать развитию безопасной и прозрачной международной торговли в рамках расширенного сотрудничества между Азербайджаном и США.