Жителям Баку станет проще добираться в регионы

Со станции Дярнягюль в Баку можно будет напрямую добраться поездом в регионы Азербайджана. Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Согласно информации, с 6 июня на станции Дярнягюль будут останавливаться поезда, курсирующие по маршрутам Баку-Газах-Баку, Баку-Агстафа-Баку, Баку-Балакен-Баку и Баку-Габала-Баку.