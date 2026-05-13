Назначена дата экзаменов для учащихся 9 классов
17 мая Государственный экзаменационный центр проведет очередные экзамены по уровню общего среднего образования (9-летнего).
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены состоятся в 13 городах и районах страны.
Согласно информации, участие в экзаменах примут 7014 человек.
