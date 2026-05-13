Азербайджанская нефть подорожала
Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 5,45 доллара США, или 4,9% и составила 115,93 доллара США.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 5,7 доллара США или 5,3%, и составила 113,30 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 5,52 доллара США или 6,4% по сравнению с предыдущим показателем и составила 91,73 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 5,59 доллара США или 5,3% по сравнению с предыдущим показателем и составила 110,83 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.
