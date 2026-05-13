В Баку объяснили, как будет работать метро при разделении линий

В рамках проекта разделения линий в Бакинском метрополитене работа станции "28 Мая" не будет прекращена полностью.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АМИ Trend и независимой телерадиокомпании "Азад Азербайджан" сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Вусал Асланов.

"Это означает, что в рамках проекта разделения линий "зеленая" линия будет функционировать между станциями "Дернегюль" и "Низами". "28 Мая" продолжит свою деятельность. Просто пассажиры, пользующиеся "зеленой" линией, не смогут напрямую приехать на "28 Мая", поскольку в тоннелях между "28 Мая" и "Низами" будут проводиться строительные работы. Станция "Низами" фактически будет выступать в роли конечной станции "зеленой" линии. При разделении линий в городском транспорте определенные ограничения неизбежны. Мы проанализировали данные о передвижении пассажиров с помощью цифровых решений на основе искусственного интеллекта. У нас имеется анализ пересадочных перевозок со всех станций, в том числе "20 Января", "Гянджлик". Мы поделились этими данными с AYNA, и будут определены альтернативные автобусные маршруты", - сказал он.

Асланов отметил, что в поезде, прибывающем на станцию "Низами" с интервалом в три минуты, перевозится около 1600 пассажиров.

"Чтобы осуществить их трансфер на "28 Мая", каждые три минуты требовалось бы двадцать автобусов, что является не только технически сложным вопросом, но и может создать серьезную загруженность в центре города. Поэтому планируется регулировать этот вопрос с помощью альтернативных автобусных маршрутов. В сотрудничестве с AYNA общественности будет предоставлена подробная информация по этому поводу".