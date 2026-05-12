В Азербайджане для крупных потребителей установлен лимит годового потребления газа.

Как передает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

 

Согласно постановлению, для крупных потребителей установлен лимит годового потребления газа в размере 300 000 000 кубических метров и выше.