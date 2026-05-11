В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мотоциклист.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД.

По информации ведомства, авария была зафиксирована накануне примерно в 06:05 на территории Хатаинского района столицы.

"Мотоцикл с государственным номером 99 M 279, двигавшийся по проспекту 8 Ноября, съехал с дороги и врезался в опорную конструкцию надземного пешеходного перехода.

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия, предположительно вызванного превышением скорости, житель Баку, 26-летний Рауль Искендеров, скончался на месте. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование", - говорится в сообщении.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обратилось к водителям мотоциклов, мопедов и других двухколесных транспортных средств с призывом строго соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности свою жизнь, а также жизнь и здоровье окружающих.