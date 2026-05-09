Избран новый Премьер-министр Венгрии
Петер Мадьяр избран новым премьер-министром Венгрии.
Как передает Day.Az, решение было принято на первом заседании Национального собрания страны.
По данным парламента, за кандидатуру Мадьяра проголосовали 140 депутатов, против - 54, один воздержался. Об этом заявила спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Трансляция велась на YouTube-канале DRM News.
После оглашения результатов голосования Мадьяр принял присягу.
