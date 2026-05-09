Азербайджанский парапловец завоевал "бронзу" на этапе Мировой серии

Азербайджанский парапловец Али Велиев стал бронзовым призером этапа Мировой серии по параплаванию, проходящего в столице Германии Берлине.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, юный спортсмен выступил в классе S10 на дистанции 100 метров баттерфляем.

Велиев показал результат 1:03.42, что позволило ему завоевать бронзовую медаль среди юниоров.

Отметим, что соревнования в Берлине завершатся 9 мая.