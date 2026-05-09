https://news.day.az/sport/1833257.html Азербайджанский парапловец завоевал "бронзу" на этапе Мировой серии Азербайджанский парапловец Али Велиев стал бронзовым призером этапа Мировой серии по параплаванию, проходящего в столице Германии Берлине. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, юный спортсмен выступил в классе S10 на дистанции 100 метров баттерфляем.
Азербайджанский парапловец завоевал "бронзу" на этапе Мировой серии
Азербайджанский парапловец Али Велиев стал бронзовым призером этапа Мировой серии по параплаванию, проходящего в столице Германии Берлине.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, юный спортсмен выступил в классе S10 на дистанции 100 метров баттерфляем.
Велиев показал результат 1:03.42, что позволило ему завоевать бронзовую медаль среди юниоров.
Отметим, что соревнования в Берлине завершатся 9 мая.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре