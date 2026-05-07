Азербайджанские парапловцы выступят на этапе Мировой серии в Берлине

Сегодня азербайджанские парапловцы начнут выступление на этапе Мировой серии, который проходит в столице Германии Берлине.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, в соревнованиях Азербайджан представят Роман Салей в категории S12, Али Велиев и Мурад Мамедов в категории S10, а также Абузер Назаров в категории S6.

Команда выступит на турнире под руководством тренеров Федора Кириллова, Фаига Аскерова и Анара Мамедова.

Отметим, что соревнование завершится 9 мая.