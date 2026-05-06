Папа Римский ответил на критику Трампа

Папа Римский Лев XIV прокомментировал критику со стороны президента США Дональд Трампа.

Как передает Day.Az, об этом во вторник написал портал Vatican News.

"Миссия католической церкви - возвещать Евангелие и проповедовать мир. Если кто-то хочет критиковать меня за это, пусть делает это честно. <...> Я лишь надеюсь, что меня услышат", - приводит издание слова понтифика.

Ранее Лев XIV выступал с резкими антивоенными проповедями, которые многие расценили как критику политики США на Ближнем Востоке. 13 апреля Дональд Трамп после очередного заявления папы написал в Truth Social, что "этот папа слаб в вопросах преступности и внешней политики". Он также утверждал, что без его президентства американец не стал бы Папой Римским.

В ответ понтифик заявил, что не собирается вступать в полемику с американским лидером и намерен и дальше выступать против войны.