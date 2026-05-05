Белый дом закрыли
Белый дом временно закрывали из-за стрельбы в нескольких кварталах от здания - в районе Национальной аллеи рядом с монументом Вашингтона.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times.
Уточняется, что сотрудники Секретной службы открыли огонь и ранили вооруженного мужчину к югу от Белого дома.
После инцидента сотрудник Секретной службы по связям с Конгрессом Крис Макдональд написал в электронном письме Конгрессу, что не было никаких признаков того, что мужчина, доставленный в больницу с множественными огнестрельными ранениями, целился в кого-либо в президентском комплексе.
"Президенту Трампу ничего не угрожало, и в настоящее время нет никаких известных связей между инцидентом и Белым домом", - написал он.
Об инциденте стало известно вечером 4 мая. Стрельба произошла в тот момент, когда президент США Дональд Трамп выступал с речью. Секретная служба перевела всех журналистов в зал для пресс-конференций.
