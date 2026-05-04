Какое наказание грозит за ношение ножа?

Нож, кастет и другие колюще-режущие предметы считаются "холодным оружием", если по своей конструкции, размеру и материалу они не предназначены для бытовых или производственных целей.

такое оружие предназначено для нанесения повреждений при непосредственном контакте с объектом поражения с использованием мышечной силы человека.

Незаконное приобретение, продажа или ношение холодного оружия влечет уголовную ответственность.

Согласно статье 228.5 Уголовного кодекса, за это предусмотрено наказание в виде общественных работ от 320 до 400 часов, либо исправительных работ сроком до 2 лет, либо ограничения свободы сроком до 1 года, либо лишения свободы сроком до 1 года.

Лицо, добровольно сдавшее холодное оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях отсутствует состав другого преступления.