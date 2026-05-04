ЦБА на этой неделе объявит очередное решение по учетной ставке

Очередное решение Центрального банка Азербайджана (ЦБА) относительно параметров процентного коридора будет обнародовано 6 мая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА, очередное решение по параметрам процентного коридора будет принято на основе прогнозируемого и фактического направления инфляции, а также обновлённых результатов макроэкономического анализа.

"Центральный банк и впредь будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения ценовой стабильности. В случае возникновения риска отклонения инфляционного прогноза от цели будут предприняты адекватные политические шаги", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики в начале года учётная ставка была снижена на 0,25 процентного пункта - до 6,5%, нижняя граница процентного коридора - до 5,5%, а верхняя граница процентного коридора - до 7,5%. На последнем заседании ЦБА, состоявшемся 2 апреля, параметры процентного коридора были оставлены без изменений.