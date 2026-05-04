США проведут операцию по освобождению кораблей в Ормузском проливе

США проведут операцию "Проект Свобода" по освобождению кораблей в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az, об этом Центральное командование вооруженных сил США сообщило в социальной сети X.

"Военная поддержка США в рамках операции "Проект Свобода" будет включать в себя эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, различные беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих", - говорится в публикации.