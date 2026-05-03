Тюнеры сделали из Toyota Hilux тяжелый самосвал

Тюнинг-ателье превратило Toyota Hilux в самосвал с краном. Разработкой машины занималась тайваньская компания Rung Rueng Service (RRS), сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Toyota Hilux Travo (так модель называют в Таиланде) получил опрокидывающийся кузов из высокопрочной стали длиной 2500 мм и высотой до 800 мм, а также усиленную заднюю подвеску с плавающей осью и амортизаторами увеличенного диаметра.

Благодаря этим доработкам грузоподъемность автомобиля достигает 5 т - это более чем в четыре раза превышает стандартные возможности пикапа. Гидравлическая система подъема кузова доступна в двух вариантах: электрической (на 3−5 т) или с приводом от двигателя для самых интенсивных нагрузок.

Самая впечатляющая опция - кран грузоподъемностью 1 т, который монтируется за кабиной и позволяет водителю в одиночку загружать и разгружать тяжелые материалы, превращая пикап в мобильную рабочую станцию.

Важно, что все доработки выполнены без сварки и резки оригинальной рамы - это модульные комплекты, при этом камера заднего вида и парктроники сохраняют свою работоспособность.