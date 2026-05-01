Проблема мин остается источником опасности в повседневной жизни

Несмотря на то, что армяно-азербайджанский конфликт завершился, гуманитарные последствия, вызванные им, по-прежнему остаются актуальной проблемой. Иными словами, он продолжает нарушать повседневную жизнь Азербайджанской Республики, наших граждан и остается прямым источником опасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в рамках визита представителей дипломатического корпуса в Ханкенди помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что за период с 2020 года по настоящее время более 420 наших граждан погибли или получили тяжелые телесные повреждения в результате взрывов мин. Более одного миллиона мин было заложено вооруженными силами Армении на территории Азербайджана в период оккупации. Поэтому эти вопросы продолжают оставаться в повестке дня как составная часть гуманитарной программы. Азербайджанская Республика предпринимает шаги по очистке своих территорий за счет собственных возможностей, но это масштабная работа. Это также влияет на процесс восстановления и созидания на территориях.

Кроме того, Х. Гаджиев коснулся еще одного момента: "Сегодня в прессе я увидел, что представители некоторых неправительственных организаций Армении в преддверии мероприятия Европейского политического сообщества в Армении выступили с обращениями в связи с лицами армянского происхождения, якобы удерживаемыми в Азербайджане. Во-первых, они политизируют вопрос, связанный с этими лицами. При этом здесь есть правовой аспект: судебными структурами Азербайджанской Республики в отношении данных лиц на правовой основе приняты законные решения. Если есть преступление, есть и наказание. В отношении военных преступников были предприняты необходимые правовые шаги в соответствии с законами Азербайджанской Республики, на основе международного гуманитарного права".

Х. Гаджиев подчеркнул, что институты гражданского общества Армении игнорируют тот факт, что граждане Азербайджанской Республики по сей день продолжают страдать от минной проблемы.

"На этих территориях нами проводятся широкомасштабные восстановительные и созидательные работы, и в рамках этого процесса, в соответствии с планами градостроительства данных территорий, предпринимаются соответствующие шаги в отношении некоторых строений, незаконно возведенных в период оккупации. Согласно международному гуманитарному праву и Женевским конвенциям, различные строительные мероприятия, осуществленные оккупационной стороной в период оккупации в нарушение прав собственности и суверенитета страны, считаются незаконными. Ликвидация тех или иных объектов, считающихся незаконными, и их приведение в соответствие с общими планами градостроительства и урбанистики является одним из необходимых условий, и наша страна предпринимает шаги в этом направлении", - отметил Х.Гаджиев.