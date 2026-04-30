В Азербайджане станет возможной отмена таможенных деклараций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Таможенный кодекс, который был рассмотрен на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, таможенная декларация, находящаяся в электронной информационной системе таможенных органов, будет аннулироваться, если в течение одного месяца не будут выполнены следующие действия:

- задекларированные товары не ввезены на таможенную территорию или не вывезены с нее;

- декларация, возвращенная декларанту для внесения исправлений, не была повторно представлена в таможенный орган после корректировки;

- представленная в таможенный орган декларация не была подтверждена декларантом в электронной форме.

Также станет возможной отмена кратких импортных и экспортных деклараций.

Согласно законопроекту, краткая импортная декларация будет аннулироваться таможенным органом по заявлению декларанта, а также в случае, если задекларированные товары не будут ввезены на таможенную территорию в течение 200 дней.

Краткая экспортная декларация будет аннулироваться по заявлению декларанта, а также если товары не будут вывезены с таможенной территории в течение 150 дней.

Кроме того, при международных перевозках, осуществляемых в рамках международных договоров, предварительная информация о товарах и транспортных средствах, представленная через электронные информационные системы, в зависимости от её полноты будет признаваться краткой импортной декларацией.