Гянджа стала площадкой для обсуждения сохранения фольклорного наследия

Научно-практический семинар на тему "Значимость фольклора в развитии азербайджанской культуры", организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры, прошел в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life в пресс-службе MEMİM.

Семинар был организован при поддержке Гянджа-Дашкесанского регионального управления культуры, Гянджинского отделения Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Гянджинской государственной филармонии.

На открытии директор MEMİM, доктор философии по искусствоведению, доцент Вугар Гумбатов отметил, что цель семинара - подчеркнуть важность фольклорных ресурсов в формировании национальной культуры, обсудить пути развития богатого народного творчества и его передачи будущим поколениям. Была отмечена важность популяризации и сохранения фольклора как неотъемлемой части культурного наследия в рамках государственной Концепции "Культура Азербайджана - ​​2040", с целью чего MEMİM реализует различные мероприятия и проекты, связанные с защитой и популяризацией национального фольклора.

Актуальные темы выступлений вызвали оживленную дискуссию среди участников семинара. Среди докладчиков: заместитель заведующего кафедрой по научным вопросам Гянджинского отделения НАНА, кандидат филологических наук, доцент Алимухтар Мухтаров с докладом "Фольклорные антологии Гянджи", старший научный сотрудник Центра Низами Гянджеви, действующего при кафедре, кандидат педагогических наук, доцент Алемзар Тагиева - "Фольклорные источники в наследии Низами", заведующая научной лабораторией "Деде Горгуд" Бакинского государственного университета, кандидат филологических наук, руководитель фольклорного ансамбля "Нене Гызлар" Алмара Набиева - "Роль художественных коллективов в популяризации азербайджанского фольклора", и заведующая кафедрой Института архитектуры и искусств НАНА, кандидат искусствоведческих наук Наиля Рахимбейли - "Вопросы использования фольклора в творчестве азербайджанских композиторов".

В художественной части семинара, модератором которой выступила сотрудник MEMİM, доктор философии по искусствоведению, заслуженный деятель культуры Саадат Тахмиразгызы, приняли участие солисты Гянджинской государственной филармонии, группа "Хахышта" Дома фольклора села Гырыглы при Гёйгёльском районном центре культуры, инструментальный ансамбль имени Гамбара Гусейнли Регионального колледжа при Гянджинском государственном университете. А видеопрезентация выступления агдамского фольклорного ансамбля "Нене Гызлар" и фортепианное выступление композитора Мамеда Джафарова, главы Гянджинского отделения Союза композиторов Азербайджана, придали мероприятию особый колорит.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az