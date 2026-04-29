Азербайджан и Мальдивы ввели взаимный безвизовый режим

С сегодняшнего дня между Азербайджаном и Мальдивами введен взаимный безвизовый режим.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что завершены все внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу Соглашения "О взаимной отмене виз для владельцев общегражданских паспортов между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики", подписанного 24 сентября 2025 года в Нью-Йорке.

В соответствии с положениями документа, соглашение вступает в силу 29 апреля 2026 года.

Согласно соглашению, граждане Азербайджана и Мальдив, имеющие действительные общегражданские паспорта, освобождаются от визовых требований при въезде, выезде или транзите, а также могут находиться на территории другой стороны сроком до 90 дней с даты въезда.