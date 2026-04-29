Как изменится погода в Азербайджане в мае?

В мае температура воздуха в Азербайджане будет постепенно повышаться.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, согласно наблюдениям последних лет, погодные условия в этом месяце отличаются большей изменчивостью по сравнению с предыдущими годами. В результате попеременного влияния теплых и холодных атмосферных фронтов на территорию страны формируются перепады температуры и давления.

В мае этого года средняя месячная температура, как ожидается, будет близка к климатической норме, а в некоторых районах - немного выше. Количество осадков за месяц в целом прогнозируется около нормы, однако в отдельные дни возможны интенсивные дожди.

В первые дни месяца в отдельных горных и предгорных районах ожидаются кратковременные осадки. Со второй половины первой декады вероятность усиления дождей в большинстве регионов возрастёт.

В Баку и на Абшеронском полуострове средняя месячная температура ожидается на уровне 18-20°C, что соответствует климатической норме или немного её превышает. Ночью температура составит 12-17°C, днем - 20-25°C, в отдельные дни - до 27-32°C. Месячная норма осадков прогнозируется на уровне 18-21 мм.

В Нахчыване (город Нахчыван, Джульфа, Ордубад, Садарак, Шахбуз и Шарур) средняя месячная температура ожидается 18-22°C, что также близко к норме или немного выше. Ночью - 11-16°C, днем - 20-25°C, в отдельные дни - до 30-35°C. Количество осадков прогнозируется на уровне 33-62 мм.

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, Гёранбое, Дашкесане и Гедабейе средняя температура составит 14-18°C, что близко к климатической норме. Ночью - 7-12°C, днем - 15-20°C, в отдельные дни - до 25-30°C. Осадки ожидаются в пределах нормы - 68-122 мм.

В Джебраиле, Кяльбаджаре, Губадлы, Лачине и Зангилане средняя температура составит 14-18°C, также близко к норме. Ночью - 7-12°C, днем - 15-20°C, в отдельные дни - до 25-30°C. Осадки прогнозируются на уровне 52-103 мм.

В Газахе, Гяндже, Агстафе, Шамкире, Товузе, Тертере и Физули средняя температура ожидается 18-21°C, что немного выше или в пределах нормы. Ночью - 12-17°C, днем - 23-28°C, в отдельные дни второй и третьей декады - до 30-35°C. Осадки близки к климатической норме - 43-67 мм.

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахы, Сиязане, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе и Гусаре средняя температура составит 16-19°C, что также близко к норме или немного выше. Ночью - 11-16°C, днем - 20-25°C, в отдельные дни - до 28-33°C, в горах ночью - 3-8°C, днем - 15-20°C. Осадки в пределах нормы, местами немного выше - 26-166 мм.

В Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Мингячевире, Бейлягане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне и Нефтчале средняя температура составит 19-22°C, что немного выше нормы. Ночью - 13-18°C, днем - 22-27°C, в отдельные дни второй и третьей декады - до 33-38°C. Осадки ожидаются около нормы или с небольшим отрицательным отклонением (26-62 мм).

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкарани, Билясуваре, Астаре и Джалилабаде средняя температура составит 17-20°C, что также немного выше нормы. Ночью - 12-17°C, днем - 21-26°C, в отдельные дни - до 29-34°C. Осадки ожидаются около нормы с небольшим отрицательным отклонением (26-62 мм).

