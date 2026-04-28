Bakcell провёл встречу в кафе Кашалата в рамках Всемирного месяца осведомлённости об аутизме

Лидер инноваций Bakcell организовал встречу под названием "Инновационные решения в сфере инклюзивности" в кафе Кашалата, учреждённом Общественным объединением "Birgə və Sağlam", в рамках Всемирного месяца осведомлённости об аутизме.

Как передает Day.Az, основной целью мероприятия стало содействие развитию инклюзивных подходов для людей с нейроразнообразием в условиях цифровизирующегося мира, а также обсуждение инновационных решений и реального опыта, применяемых в данном направлении. На встрече приняли участие более 30 гостей, включая представителей государственного и частного секторов.

В рамках мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам современных подходов, направленных на формирование инклюзивного общества, расширения возможностей в сфере занятости и образования, а также развития моделей социального предпринимательства. В дискуссии, прошедшей под модераторством основателя и председателя Общественного объединения "Birgə və Sağlam" Айтен Эйналовой, выступили депутат парламента Нигяр Арпадараи, руководитель департамента по управлению человеческими ресурсами AZAL Эллада Алышова, а также директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell Айсель Сулейманова.

Дети, присутствовавшие на мероприятии, протестировали игры, разработанные с использованием технологии виртуальной реальности (VR), а также представили свои художественные работы на выставке, продемонстрировав творческие способности. Такой подход на практике показал, как технологии и творчество могут сочетаться в инклюзивной среде.

В рамках стратегии поддержки построения инклюзивного общества Bakcell на постоянной основе реализует проекты, направленные на развитие людей с нейроразнообразием, создание равных возможностей и расширение инклюзивных подходов. Объединяя технологии и социальные инициативы, компания продолжает вносить вклад в устойчивое развитие общества.

Общественное объединение "Birgə və Sağlam" поддерживает социальное благополучие людей с нейроразнообразием и их семей, реализует проекты, направленные на интеграцию людей с аутизмом в общество, развитие инклюзивного образования и расширение возможностей трудоустройства. Созданное по инициативе объединения кафе Кашалата является одной из важных социальных платформ, способствующих занятости молодых людей с нейроразнообразием.