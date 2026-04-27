За одну неделю в Азербайджан прилетели Зеленский и премьер Чехии Бабиш. Зеленский прямо на пресс-конференции предложил провести переговоры с Россией именно здесь - в Азербайджане. Москва, что примечательно, не отказала. Сенатор Джабаров даже назвал Баку "приемлемой площадкой".

Подождите. Украина. Россия. Азербайджан. Одно предложение.

Когда такое вообще стало возможным?

Давайте честно: мир сейчас разделен на лагеря жестче, чем за последние десятилетия. Страны выбирают стороны, рвут отношения, вводят санкции. В этой атмосфере есть буквально считанные места на планете, куда могут приехать все - и никто не встанет и не хлопнет дверью. Баку - одно из таких мест.

И это не случайно получилось. Азербайджан годами выстраивал отношения со всеми одновременно - поставлял газ в Европу, сохранял рабочие контакты с Россией, поддерживал Украину гуманитарно, дружил с Турцией, не ссорился с Ираном. Без громких деклараций, без пафосных речей о "цивилизационном выборе". Просто методично, спокойно, по-деловому.

Многие раньше пожимали плечами - мол, непонятно, с кем вы вообще. Сегодня именно это "непонятно" превратилось в главный козырь.

Дипломатическая площадка работает только тогда, когда хозяин не является врагом ни для кого из гостей. Женева была такой площадкой десятилетиями - именно потому, что Швейцария ни с кем не воевала и ни к кому не примыкала. Сегодня Баку примеряет на себя такую же роль - и, судя по потоку визитов, примеряет успешно. И не в первый, кстати, раз - именно в Баку проходили неоднократные переговоры между высшим военным командованием РФ и США, Азербайджан выполнял роль посредника в решении противоречий между Турцией и Израилем - в общем, примеров много.

Вернемся к событиям этой недели. Зеленский подписал в Азербайджане шесть соглашений, поговорил с Президентом Ильхамом Алиевым один на один, а потом предложил Баку как место для переговоров с Москвой. Бабиш прилетел сюда первым зарубежным визитом за пределы ЕС. И это - очевидный сигнал о роли Азербайджана в международной дипломатии и политике.

Путь от горячей точки до дипломатического хаба - редкий маршрут. Баку, кажется, его успешно прошел.