Орбан отказался от депутатского мандата

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что отказался от места депутата парламента страны, но собирается остаться лидером партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", переходящей в оппозицию.

"Мандат, который я получил как первый номер списка коалиции в составе ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии, фактически является парламентским мандатом ФИДЕС, поэтому я решил от него отказаться", - сказал политик.

По словам политика, сейчас он нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения.

Также Орбан заявил, что правление партии предложило ему продолжить работу в качестве ее председателя.